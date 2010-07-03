Выездные пункты вакцинации питомцев будут работать в СВАО до конца октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выездные пункты вакцинации домашних животных будут работать до конца октября в семи районах Северо-Восточного административного округа столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СВАО.

"Выездные пункты вакцинации домашних кошек и собак будут работать в октябре в семи районах СВАО", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сделать прививку питомцу можно бесплатно. Пункты работают в районах Алексеевский, Алтуфьево, Бибирево, Бутырский, Бабушкинский, Марфино и Отрадное.

Владелец животного должен иметь при себе паспорт животного, в который внесут отметку о прививке. Если документа нет, его оформят на выездном пункте.

Также в столичных парках до 6 октября проходит акция "Защити своего питомца" ко Всемирному дню борьбы против бешенства.

Привить животное можно будет в десяти зеленых зонах: в парках "Сокольники", "Отрадное", "Ангарские пруды", "Садовники", "Красная Пресня", в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах "Надежда" и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке. Там будут дежурить машины ветеринарной помощи.

Ранее в столичном комитете ветеринарии призвали горожан избегать прогулок с домашними животными под дождем. Резкое похолодание может спровоцировать различные простудные заболевания у животных.