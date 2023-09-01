УФСИН опровергло заявления об антисанитарных условиях в "Матросской Тишине"

Фото: Агенство "Москва"/Артур Новосильцев

Сообщения о камерах с гнилью и плесенью в московском СИЗО-1 ("Матросская Тишина") являются ложными, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ФСИН.

В СМИ распространилась информация о том, что подозреваемые и обвиняемые находятся якобы в антисанитарных условиях. Отмечалось, что в камерах присутствует гниль, плесень, темнота, смрад и крысы. По словам авторов публикации, самые худшие условия предоставляются тем, кто болен инфекционными заболеваниями.

Так, в материалах указывалось, что для таких обвиняемых выделяют камеры без пола и сантехники, а на стенках и потолке якобы есть плесень, разные оголенные концы провода проволоки.

На это в УФСИН заявили, что условия содержания соответствуют требованиям законодательства. В службе подчеркнули, их постоянно проверяют представители прокуратуры и Общественной наблюдательной комиссии, в том числе аппарата уполномоченного по правам человека в Москве.

Администрация изолятора, продолжили в управлении, улучшает коммунально-бытовое обеспечение. В изоляторах осуществляются ремонтные мероприятия, с начала года было отремонтировано 72 камеры, подчеркнули в пресс-службе. При этом на время работ всех переводят в другие камеры.

"Указанный в публикации обвиняемый с 26 августа содержится в камере, где недавно был проведен ремонт", – заключили в УФСИН.

Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранители организовали доследственную проверку по факту обнаружения в одной из камер "Матросской Тишины" мертвого заключенного. Отмечалось, что у него не было видимых травм.