Хирург рассказал о связи между ожирением и заболеваниями вен

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Ожирение и заболевания вен имеют тесную связь и в настоящее время являются одними из наиболее распространенных проблем со здоровьем, заявил бариатрический хирург Максим Елисеев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Ожирение – это эпидемия XXI века. Оно также является фоновым заболеванием, которое приводит к дополнительной нагрузке на венозную систему и тем самым провоцирует появление заболевания вен. Неправильный режим работы, сна и отдыха приводит к постоянной нагрузке на венозную систему. Она попросту не успевает отдыхать", – объяснил специалист.
Елисеев отметил, что особенно актуальной эту проблему делает большое количество профессией, предусматривающих ежедневную длительную работу в пассивном положении тела с опущенными вниз ногами. По его словам, особый риск возникновения таких проблем со здоровьем существует у учителей, врачей и офисных сотрудников.
Также Елисеев пояснил, что проблемы с венами может повлечь и избыточная масса тела, из-за которой ноги испытывают повышенную нагрузку. Хирург отметил, что икроножные мышцы можно назвать "вторым сердцем" организма, однако образ жизни многих людей становится причиной их неправильной работы.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты, которые больше всего вредят сердцу. По его словам, трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренная в масле пища оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека.
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