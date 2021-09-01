Педиатр назвала любовь к нездоровой еде главной вредной привычкой детей в Москве

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Врач-педиатр детской поликлиники № 110, обладатель статуса "Московский врач" Любовь Пендюрина назвала самыми распространенными вредными привычками детей употребление нездоровой пищи. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам специалиста, на поведение ребенка оказывает влияние уклад в семье и действия ближайшего окружения.
"Если в семье практикуется прием вредной, избыточно-калорийной пищи, малоподвижный образ жизни, то ребенок с большой вероятностью будет делать то же самое", – подчеркнула Пендюрина.
К неправильному питанию она отнесла переедание, недоедание, а также употребление пищи с "пустыми калориями". Вред для детского организма представляют газированные напитки, шоколадные батончики, а также чипсы и продукты с содержанием майонеза.
Пендюрина предупредила о возможном возникновении зависимости от мучного, сладкого и жирного на уровне головного мозга. В таких ситуациях вредная еда может становиться способом самоуспокоения, уточнила специалист.
Педиатр посоветовала давать детям здоровую пищу по схеме кормления не менее четырех раз в день. При этом перерывы не должны составлять более четырех часов.
Накануне главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов призвал не переводить детей на диеты, исключающие мясные и рыбные продукты, а также безглютеновые и безуглеводные схемы питания.
Специалист предупредил, что нехватка ряда витаминов и микроэлементов может негативно сказаться на развитии ребенка. Так, мясо обеспечивает человека железом, а без рыбы существует риск дефицита йода.
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