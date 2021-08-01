Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 22 804 новых случая коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 1 959 (8,6%) из них.

На Москву пришлось 2 484 случая, на Санкт-Петербург – 1 911, на Московскую область – 1 658, на Нижегородскую область – 535, на Свердловскую область – 520, на Воронежскую область – 486, на Красноярский край – 468.

Всего в России зарегистрировано 6 288 677 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Орловской области и Татарстане.

За последние сутки подтверждено 789 смертей, за все время пандемии в стране умерли 159 352 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 17 271 человек, за все время – 5 625 890.

Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалистов, сохранение нынешних темпов вакцинации не позволяет говорить об этом.

