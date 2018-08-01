Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой

Людмила Глухова скончалась от инсульта. Об этом рассказал исполняющий обязанности проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Столбовский, передает RT.

"Мы были сокурсниками и друзьями. Она училась на театральном отделении, я – на режиссерском. Удивительный, талантливый человек. Люда в институте активно занималась вокальным искусством, джазовой импровизацией. Она была красавицей и умницей. Мне рассказали друзья, она умерла от инсульта", – сообщил Столбовский.

Он также отметил, что у артистки был рак, который она надеялась побороть.

Ранее стало известно, что актриса театра и кино, лауреат театральной премии "Золотая маска" Людмила Глухова скончалась в Санкт-Петербурге, не дожив до своего 55-летнего юбилея.

Глухова преподавала в Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, играла в Театре пластической драмы "ЧелоВЕК" имени Нелли Дугар-Жабон и руководила петербургским культурно-досуговым центром "Красногвардейский".