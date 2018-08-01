Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой

Фото: kino-teatr.ru
Людмила Глухова скончалась от инсульта. Об этом рассказал исполняющий обязанности проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Столбовский, передает RT.
"Мы были сокурсниками и друзьями. Она училась на театральном отделении, я – на режиссерском. Удивительный, талантливый человек. Люда в институте активно занималась вокальным искусством, джазовой импровизацией. Она была красавицей и умницей. Мне рассказали друзья, она умерла от инсульта", – сообщил Столбовский.
Он также отметил, что у артистки был рак, который она надеялась побороть.
Ранее стало известно, что актриса театра и кино, лауреат театральной премии "Золотая маска" Людмила Глухова скончалась в Санкт-Петербурге, не дожив до своего 55-летнего юбилея.
Глухова преподавала в Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, играла в Театре пластической драмы "ЧелоВЕК" имени Нелли Дугар-Жабон и руководила петербургским культурно-досуговым центром "Красногвардейский".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: