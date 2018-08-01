В Петербурге умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей"

Фото: кадр из телесериала "Тайны следствия - 9", режиссеры Михаил Вассербаум, Алексей Богданов

В Санкт-Петербурге умерла лауреат "Золотой маски" актриса Людмила Глухова. Зрителям она запомнилась по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", сообщает "Российская газета".

В культурно-досуговом центре "Красногвардейский", который Людмила Глухова возглавляла последние шесть лет, подтвердили факт ее смерти.

"Людмила опекала наш творческий коллектив, отправляла на гастроли, помогала с репертуаром. У нее всегда со всеми были хорошие отношения. У нее была потрясающая работа в театре пластической драмы "ЧелоВЕК", где она получила "Золотую маску" за вокальную партию. Она была очень хорошим человеком, с которым всегда можно было обсудить любую проблему", – рассказала в разговоре с RT специалист по рекламно-информационной деятельности культурно-досугового центра "Красногвардейский" Ольга Назарова.

Большую часть своей жизни актриса прожила в Бурятии, была играла на сцене театра-студии "Аз-арт" в Улан-Удэ.