Кандидат в мэры Москвы Кумин представил свою программу к выборам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин представил свою предвыборную программу. Политик построил свою стратегию на 12 основных тезисах.
"Наша программа носит название "Москва – это люди. План Вадима Кумина", – цитирует его РИА Новости.
По словам кандидата, документ затрагивает проблемы обманутых дольщиков, градостроительства и здравоохранения. Свой взгляд Кумин представил и по образованию, экологии, бюджету и ЖКХ, а также по вопросам народного самоуправления и работы с молодежью.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Зарегистрированы пять претендентов: самовыдвиженец Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: