Кандидат в мэры Москвы Кумин представил свою программу к выборам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин представил свою предвыборную программу. Политик построил свою стратегию на 12 основных тезисах.

"Наша программа носит название "Москва – это люди. План Вадима Кумина", – цитирует его РИА Новости.

По словам кандидата, документ затрагивает проблемы обманутых дольщиков, градостроительства и здравоохранения. Свой взгляд Кумин представил и по образованию, экологии, бюджету и ЖКХ, а также по вопросам народного самоуправления и работы с молодежью.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Зарегистрированы пять претендентов: самовыдвиженец Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от "Союза горожан".