В российских школах планируют отказаться от пятибалльной системы оценок

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассматривает вопрос об отмене пятибалльной системы оценках в школах. Об этом заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщают "Известия".

По его словам, работы предстоит много, так как учителя "не владеют современными методиками внутришкольного оценивания".

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, в свою очередь, отметил, что этот вопрос обсуждается, но для того, чтобы ввести изменения в систему школьных оценок, нужно повысить квалификацию учителей.

По его словам, пятибалльная система устарела и от нее нужно отходить.

"В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система – кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы", – сказал Болотов.

Ранее сообщалось, что столичные школы могут провести мероприятия, посвященные началу учебного года, с 1 по 3 сентября включительно. Это связано с тем, что в 2018 году 1 сентября выпадает на выходной день.