В российских школах планируют отказаться от пятибалльной системы оценок

1 августа, 11:48
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассматривает вопрос об отмене пятибалльной системы оценках в школах. Об этом заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщают "Известия".
По его словам, работы предстоит много, так как учителя "не владеют современными методиками внутришкольного оценивания".
Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, в свою очередь, отметил, что этот вопрос обсуждается, но для того, чтобы ввести изменения в систему школьных оценок, нужно повысить квалификацию учителей.
По его словам, пятибалльная система устарела и от нее нужно отходить.
"В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система – кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы", – сказал Болотов.
Ранее сообщалось, что столичные школы могут провести мероприятия, посвященные началу учебного года, с 1 по 3 сентября включительно. Это связано с тем, что в 2018 году 1 сентября выпадает на выходной день.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: