В РПЦ назвали "людоедской практикой" использование тканей зародыша в исследованиях

Фото: depositphotos/Gorodenkoff

Секретарь синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов заявил, что использование тканей человеческого зародыша в исследованиях – людоедской практикой, передает РИА Новости.

"Применение в исследованиях тканей человеческого зародыша – людоедская практика. Она приводит к каким-то продвижениям науки? Может быть, приводит. Вопрос о соотношении целей и методов: возможно ли использование недопустимых методов для достижения благих целей? Для меня как для христианина и священника ответ такой: нет, не допустимы ни при каких обстоятельствах", – отметил Абрамов на передаче "Церковь и мы" на телеканале Россия 24.

Абрамов также добавил, что наука все равно осуществит прорыв тем или иным способом.

Ранее в РПЦ назвали "чудовищным актом" возможный вывоз ценностей Киево-Печерской лавры. До этого стало известно, что руководство Украины договорилось с ЮНЕСКО о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в музеи Европы.