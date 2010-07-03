Назван срок вероятного увеличения цен на бензин

Сдерживание цен на автозаправках в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива. Если цены будут повышаться, то это произойдет не раньше сентября. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, должны налоговые механизмы, в частности демпфирующий акциз.
"Несмотря на то что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное "джентльменское" соглашение у нефтяников с правительством остается – о том, что в июле и, скорее всего, в августе они не будут поднимать цены в рознице, соответственно и на опте. То есть сдерживание де-факто будет продолжаться", – сказал Юшков, передает РИА Новости.
Он добавил, что правительство взамен обещает повысить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке. По его прогнозам, если к сентябрю нефтяники сообщат, что не хватает средств для компенсации и нужно снова увеличить демпфирующую надбавку, этому может противодействовать министерство финансов. В таком случае оставшиеся объемы недополученных денег нефтяники могут получить за счет повышения цен на топливо. Таким образом, если цены начнут расти, то не раньше сентября.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо в стране. Решение приняли по итогам совещаний у министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. 1 июля соглашения заканчиваются.
Весной 2018 года в России обострилась ситуация с ценами на топливо. Власти договорились с нефтяными компаниями о сдерживании цен.
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