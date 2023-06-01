Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана. Об этом информирует Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – указано в сообщении.

Предупреждение о тумане в Москве будет действовать до семи утра 1 июня, в области – до восьми утра. Согласно данным синоптиков, видимость из-за тумана ухудшилась до 200–700 метров.

Дептранс Москвы также выпустил предупреждение о тумане в своем телеграм-канале. Ведомство просит водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 2 июня, через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. При этом потепления на следующей неделе не прогнозируется, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.