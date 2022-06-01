Минтруд РФ расширил список средств технической реабилитации инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В перечень технических средств реабилитации инвалидов добавили 53 позиции, которые можно приобрести по электронному сертификату, сообщается на сайте Минтруда РФ.

Теперь граждане смогут приобрести современные специальные телефоны, телевизоры с телетекстом для скрытых субтитров, экзопротезы молочной железы и чехлы на культю к протезам верхних и нижних конечностей. Всего в списке значатся более 240 различных средств.

Электронным сертификатом можно расплачиваться как в офлайн-магазинах, которых уже более 1,2 тысячи, так и в интернет-магазинах. Доля покупок через 55 интернет-магазинов превысила 29%. Чаще всего граждане покупают коляски, ортопедическую обувь и слуховые аппараты.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каждый третий москвич получает социальную помощь. Мэр отметил, что на сегодняшний день помощь стала более адресной, комплексной и ориентированной на потребности каждого конкретного жителя города.

