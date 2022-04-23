Собянин: социальную помощь в Москве получают более 4,5 млн человек

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Каждый третий москвич получает социальную помощь. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня поддержку города получают больше 4,5 миллиона человек – каждый третий житель столицы", – написал столичный мэр.

Градоначальник отметил, что уже более 30 лет представители социальной защиты оказывают помощь жителям столицы в различных жизненных ситуациях. При этом за последние годы, как подчеркнул Собянин, в городе достаточно поменялся сам подход к оказанию такой помощи.

На сегодняшний день помощь стала более адресной, комплексной и ориентированной на потребности каждого конкретного москвича. По словам мэра, нуждающимся семьям с детьми помогают соцвыплатами, а гражданам, потерявшим работу, поиском подходящих вакансий или обучением новой специальности. Для досуга старшего поколения открываются центры "Московского долголетия".

"За всем этим стоят чуткие и отзывчивые сотрудники городской службы занятости, социальных и реабилитационных центров", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы также выразил благодарность работникам социальных служб в их профессиональный праздник за заботу о гражданах столицы.

Ранее Собянин поручил организовать выплаты московским ветеранам ко Дню Победы. Деньги получат инвалиды и участники войны, военнослужащие, которые проходили службу в частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 41-го по 3 сентября 45-го и ряд других категорий граждан.

