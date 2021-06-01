Названы популярные темы, которые не могут объяснить родители своим детям

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"Яндекс" в честь Дня защиты детей проанализировал наиболее популярные запросы родителей, сообщили в пресс-службе компании. Данные в рейтинге приводятся за период с 30 апреля 2020 года по 30 апреля 2021 года.

Один из топов был составлен на основе поисковых запросов "как объяснить" с уточнением "ребенку". Чаще всего россияне интересовались, как рассказать своим детям о делении.

Также взрослые искали справку по спряжению глаголов и консультацию, как объяснить чаду происхождение детей и что такое секс. В меньшей степени россиянам оказались интересны падежи русского языка.

Ранее сообщалось, что в июле может стартовать прием заявлений на выплаты семьям со школьниками. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения сформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.

