Названы популярные темы, которые не могут объяснить родители своим детям

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"Яндекс" в честь Дня защиты детей проанализировал наиболее популярные запросы родителей, сообщили в пресс-службе компании. Данные в рейтинге приводятся за период с 30 апреля 2020 года по 30 апреля 2021 года.
Один из топов был составлен на основе поисковых запросов "как объяснить" с уточнением "ребенку". Чаще всего россияне интересовались, как рассказать своим детям о делении.
Также взрослые искали справку по спряжению глаголов и консультацию, как объяснить чаду происхождение детей и что такое секс. В меньшей степени россиянам оказались интересны падежи русского языка.
Ранее сообщалось, что в июле может стартовать прием заявлений на выплаты семьям со школьниками. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения сформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.
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