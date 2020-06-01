В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

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В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число жертв в городе достигло 2624 человек. Граждан в случае возникновения симптомов ОРВМ призвали оставаться дома и не заниматься самолечением.

В столице ежедневно проводится около 35 тысяч исследований, нацеленных на выявление антител. В совокупности с ПЦР-тестированиями общий объем анализов в Москве достигает 85 тысяч в сутки.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на сегодняшний день в городе провели около 200-250 тысяч тестирований на антитела к коронавирусу.

С понедельника в городе возобновили работу около 47 тысяч предприятий торговли, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. Всего к работе вернулось порядка 300 тысяч человек.