В Свердловской области продлили ограничительные меры до 8 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Свердловской области продлили до 8 июня ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом, сообщил в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

"Вы сами видите по статистике: каждый день – больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты, чтобы приступить к снятию ограничений", – рассказал губернатор.

Губернатор рассказал, что провел несколько совещаний по поводу распространения коронавируса и отдельно по телефону обсудил ситуацию в регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По его словам, если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, в регионе могут открыть непродовольственные магазины.

Ранее Куйвашев продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети магазинов "Красное&Белое". По последним данным, в Свердловской области зарегистрированы 5 732 случая COVID-19, в том числе 283 за последние сутки.

Ранее Попова сообщила, что темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России с момента действия ограничений снизился в 13 раз, он составляет порядка 2% в сутки. Попова полагает, что оптимальные показатели эпидемиологической ситуации в РФ могут быть достигнуты к 1 июля.