Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:00

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 8 июня

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Свердловской области продлили до 8 июня ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом, сообщил в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

"Вы сами видите по статистике: каждый день – больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты, чтобы приступить к снятию ограничений", – рассказал губернатор.

Губернатор рассказал, что провел несколько совещаний по поводу распространения коронавируса и отдельно по телефону обсудил ситуацию в регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По его словам, если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, в регионе могут открыть непродовольственные магазины.

Ранее Куйвашев продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети магазинов "Красное&Белое". По последним данным, в Свердловской области зарегистрированы 5 732 случая COVID-19, в том числе 283 за последние сутки.

Ранее Попова сообщила, что темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России с момента действия ограничений снизился в 13 раз, он составляет порядка 2% в сутки. Попова полагает, что оптимальные показатели эпидемиологической ситуации в РФ могут быть достигнуты к 1 июля.

Обстановка с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется – Путин

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать