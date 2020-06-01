Скончался генпродюсер шоу "Поле чудес" Гольдфедер

Фото: youtube.com/RusTenerife TV

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер ушел из жизни. Об этом ТАСС заявил художественный руководитель и ведущий программы Леонид Якубович.

Последние дни своей жизни Гольдфедер провел в Москве. "Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус", – поделился Якубович.

Позднее Гольдфедер был переведен в Боткинскую больницу. Как рассказал ведущий популярной передачи, именно генпродюсер приносил 70% успеха шоу "Поле чудес". "Он был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии", – отметил телеведущий.

"Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, будет следствием того, что он нам оставил", – заключил Якубович.

Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Закончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского.

Работать в шоу "Поле чудес" пришел в 1998 году. Стал директором программы спустя 5 лет. Данную передачу показывают по Первому каналу с осени 1990 года.

Ранее директор Якубовича опроверг слухи об операции телеведущего. Представитель ведущего Табриз Шахиди отметил, что он был удивлен новости об операции: телеведущий предположил, что "проспал ее".