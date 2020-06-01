Скончался генпродюсер шоу "Поле чудес" Гольдфедер

Фото: youtube.com/RusTenerife TV
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер ушел из жизни. Об этом ТАСС заявил художественный руководитель и ведущий программы Леонид Якубович.
Последние дни своей жизни Гольдфедер провел в Москве. "Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус", – поделился Якубович.
Позднее Гольдфедер был переведен в Боткинскую больницу. Как рассказал ведущий популярной передачи, именно генпродюсер приносил 70% успеха шоу "Поле чудес". "Он был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии", – отметил телеведущий.
"Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, будет следствием того, что он нам оставил", – заключил Якубович.
Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Закончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского.
Работать в шоу "Поле чудес" пришел в 1998 году. Стал директором программы спустя 5 лет. Данную передачу показывают по Первому каналу с осени 1990 года.
Ранее директор Якубовича опроверг слухи об операции телеведущего. Представитель ведущего Табриз Шахиди отметил, что он был удивлен новости об операции: телеведущий предположил, что "проспал ее".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: