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Культура

11:52

Директор Якубовича опроверг слухи об операции телеведущего

культура происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг информацию об операции телеведущего, передает РИА Новости.
"Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом. В планах – съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков "Поле чудес", – рассказал Шахиди.

Он отметил, что Якубович был удивлен новости об операции: телеведущий предположил, что "проспал ее".

А в разговоре с RT Леонид Якубович отметил, что "положение тяжелое".

"Положение тяжелое, сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис, я немного поиграю и меня отнесут обратно", – сказал телеведущий.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 74-летнего Леонида Якубовича госпитализировали из-за нарушения ритма сердца несколько дней назад. В больнице ему якобы провели операцию, поставили кардиостимулятор и через день отпустили домой.

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