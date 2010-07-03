Директор Якубовича опроверг слухи об операции телеведущего

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг информацию об операции телеведущего, передает РИА Новости.

"Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом. В планах – съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков "Поле чудес", – рассказал Шахиди.

Он отметил, что Якубович был удивлен новости об операции: телеведущий предположил, что "проспал ее".

А в разговоре с RT Леонид Якубович отметил, что "положение тяжелое".

"Положение тяжелое, сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис, я немного поиграю и меня отнесут обратно", – сказал телеведущий.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 74-летнего Леонида Якубовича госпитализировали из-за нарушения ритма сердца несколько дней назад. В больнице ему якобы провели операцию, поставили кардиостимулятор и через день отпустили домой.