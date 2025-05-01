Восстанавливать пострадавшие в ЧС коммунальные службы будут по новому ГОСТу

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Новый государственный стандарт, определяющий требования к проведению мероприятий по срочному восстановлению коммунальных служб, пострадавших при чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах, вступил в силу в России с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В сообщении уточняется, что настоящий ГОСТ устанавливает общие требования по организации и проведению комплекса мероприятий по срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, а также при военных конфликтах.

Ранее главный научный сотрудник ВНИИ ГОЧС Елена Арефьева спрогнозировала рост числа природных бедствий в России из-за изменений климата. По ее мнению, в создавшихся условиях необходимость разработки адаптационных планов по снижению потерь от бедствий является залогом устойчивого развития общества.