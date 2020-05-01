Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:25

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Москве в пятницу

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу, 1 мая. На сайте Гидрометцентра сообщается, что в столице ожидается переменная облачность.

Также известно, что воздух в регионе прогреется до плюс 13 градусов.

"Днем в городе температура воздуха составит 11–13 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 2 градусов. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеорологи предупредили москвичей об усилении ветра. Сообщалось, что в субботу, 2 мая, в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам специалистов, 3 мая станет самым теплым днем в Москве с начала весны. Прогнозируется, что в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом в столице не исключены кратковременные осадки и даже первые грозы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать