Синоптики прогнозируют переменную облачность в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу, 1 мая. На сайте Гидрометцентра сообщается, что в столице ожидается переменная облачность.

Также известно, что воздух в регионе прогреется до плюс 13 градусов.

"Днем в городе температура воздуха составит 11–13 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 2 градусов. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеорологи предупредили москвичей об усилении ветра. Сообщалось, что в субботу, 2 мая, в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам специалистов, 3 мая станет самым теплым днем в Москве с начала весны. Прогнозируется, что в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом в столице не исключены кратковременные осадки и даже первые грозы.