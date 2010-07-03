Переменная облачность без осадков ожидается в столице 1 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В среду, 1 мая, температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов тепла, а по области – 11-16 градусов, сообщает сайт Гидрометцентра РФ. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду.

На среду в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Существует риск возникновения пожаров.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что вечером 1 мая возможен дождь. Согласно прогнозам, в первый праздничный день будет солнечно и тихо, однако вечером погода будет меняться.

Поднимется ветер, начнется дождь, который закончится только 2 мая. К концу выходных ночные температуры повысятся до 3–8 выше нуля, а днем потеплеет до 15–20 градусов.

9 мая столбики термометров в Москве должны показать около 15–18 градусов. Холодов не ожидается.

Апрель в городе стал рекордно сухим. С начала месяца на столичной метеостанции на ВДНХ выпало всего лишь 8,6 миллиметра осадков. Это минимальное значение почти за 100 лет.