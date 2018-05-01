Первомайское шествие профсоюзов завершилось на Красной площади

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Традиционное шествие профсоюзов завершилось на Красной площади.

Колонны возглавляли Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

В демонстрации приняли участие учителя, строители, врачи, ученые, работники транспорта, промышленности, социальной сферы, культуры, энергетики и связи, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, инженеры, ветераны, а также студенты. Участники акции несли цветы, флаги и воздушные шары.

Митинг прошел под лозунгами в поддержку трудоустройства выпускников учебных заведений и за реализацию послания президента Федеральному собранию.

Во время демонстрации Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником весны и труда.

"Я поддерживаю их настроение, их надежды и требования и сделаю все от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала. С праздником!", – сказал мэр Москвы. Сергей Собянин отметил, что люди хотят мирного неба над головой, достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением.

Собянин поздравил жителей столицы с Праздником весны и труда



Во праздничный день москвичей ждет насыщенная культурная программа. В Парке Горького пройдет танцевальный парад в стиле киноленты "Ла Ла Лэнд". В Музеоне заработают мастер-классы по актерскому мастерству, а в Воронцовском парке с 13:00 стартует фестиваль искусств.