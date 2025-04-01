Дерматолог Вищипанова: модный макияж "вязаной куклы" грозит рубцами и акне

Фото: youtube.com/Victoria CutePimp

Аллергия, гнойничковые воспаления, пигментация и даже рубцы могут появиться на коже после трендового макияжа "вязаной куклы". Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

Ранее в Сети завирусился очередной бьюти-тренд: девушки наносят на кожу лица клей, а поверх распределяют шерстяные нити, создавая плотный круговой узор. В результате они создают образ вязаной куклы.

По словам врача, такие эксперименты с внешностью могут привести к большим проблемам.

"Даже театральный клей, который довольно некомфортно носить на коже, способен очень быстро спровоцировать аллергические проявления. Особенно учитывая, что в наше время многие склонны к аллергии", – отметила эксперт.



Надежда Вищипанова врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Результатом продолжительного контакта кожи с таким клеем может стать атопический дерматит, возникновение гнойничковых процессов, а также обострение угревой болезни. Тем более учитывая, что занимаются такими экспериментами молодые люди, у которых и так риск появления акне высок из-за активных гормональных процессов.

Вищипанова также подчеркнула, что при использовании обычного клея типа ПВА девушки потом просто "снимают верхний слой эпидермиса, когда все это отклеивают".

В итоге они рискуют получить не только аллергию и различные воспаления, но также рубцы и пигментацию, которые потом крайне сложно, а порой и невозможно убрать, предупредила дерматолог.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова рассказала, что следование тренду на втирание слайма в кожу головы может привести к тракционной алопеции – когда волос механическим путем выдергивается медленно, с усилием и тем самым повреждается волосяной фолликул.