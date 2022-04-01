Эксперт рассказала, какими винами можно заменить европейские

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Российские вина в условиях санкций могут стать достойной заменой европейским благодаря качеству и адекватным ценам, заявила директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб РИА Новости.
"Многие сети переключили внимание на производителей из Краснодарского края и Крыма. <...> Игристые вина российского производства также приближаются по качеству к просекко или каве и при этом выигрывают по цене", – заявила эксперт.
Также, по словам Сологуб, обратить внимание стоит на турецкие, аргентинские и чилийские вина, а также крафтовые вина из Армении. Говоря о крепких напитках, она отметила, что на российский рынок, скорее всего, выйдут небольшие производители из Европы, Азии и Ближнего Востока.
Ранее крупнейшая компания – производитель алкоголя Diageo приостановила поставки своей продукции на российский и украинский рынки. Штаб-квартира Diageo находится в Лондоне. Компании принадлежат такие известные алкогольные бренды, как Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys и многие другие.
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