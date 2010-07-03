Социальные пенсии выросли в России

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С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости вырос на 182 рубля, составив 9 266 рублей в месяц, передает ТАСС.

При этом пенсии детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличились на 268 и 270 рублей соответственно. После повышения их средний размер составил 13674 рубля и 13812 рублей.

Как отмечали в Минтруде, темп роста прожиточного минимума пенсионера составил 102%. По этой причине министерство предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%. Это повысит уровень пенсионного обеспечения четырех миллионов пенсионеров.

Социальную пенсию по старости получают россияне, достигшие пенсионного возраста и не заработавшие стажа, необходимого для страховой пенсии. Право на выплаты есть и у представителей малочисленных народов Севера, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно живущих в России не менее 15 лет.

Ранее сообщалось, что граждане РФ без прописки смогут получать социальную пенсию по месту проживания после того, как подадут личное заявление в ПФР. Прежде заявителям нужно было предоставить паспорт с пропиской, временное удостоверение личности, свидетельство МВД о регистрации.

