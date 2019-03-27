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18:38

Социальную пенсию будут выдавать без прописки

общество

18:38

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Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Граждане РФ, у которых в паспорте нет штампа о прописке, могут получать социальную пенсию по месту проживания после того, как подадут личное заявление в ПФР.

"Пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством личного заявления", – говорится на сайте фонда.

Ранее для назначения соцпенсии заявителям нужно было предоставить паспорт с пропиской, временное удостоверение личности, свидетельство МВД о регистрации.

В среду, 27 марта, закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума одобрили в Совете Федерации.

Накануне Минтруд предложил проект поправок о накопительных пенсиях. Длительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на очередной год предлагается рассчитывать на основе прогноза на будущий год о продолжительности жизни мужчин (60 лет) и женщин (55 лет).

общество

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