Врач объяснил опасность заболеваний Байдена

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Недавно американский президент Джо Байден прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали мерцательную аритмию, периферическую нейропатию стоп, гиперлипидемию, артрит, гастроэзофагеальный рефлюкс, сезонные аллергии и синдром обструктивного апноэ во сне. Последнее заболевание может привести к внезапной смерти. Об этом заявил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин, сообщает телеканал "360".

Отмечается, что лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор, который рассказал о результатах обследования, уверен, что президент может исполнять свои обязанности в полном объеме. Специалист считает, что лидер США является "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной".

Кондрахин объяснил, что из списка диагнозов Байдена главным является такое возрастное заболевание, как нейропатия ног. У человека ухудшается кровоснабжение, из-за чего он начинает спотыкаться и не может контролировать походку, сказал эксперт.

По поводу мерцательной аритмии кардиолог отметил, что это коварная болезнь, которая поражает не только пожилых, но и молодых людей. Он сослался на исследования сердечно-сосудистых патологий после COVID-19, показавших, что люди, перенесшие этот вирус, чаще страдают нарушениями ритма, в том числе мерцательной аритмией.

Кондрахин подчеркнул, что она может появиться как самостоятельное заболевание в результате гипертонической болезни или различных вирусных заболеваний. По мнению врача, при такой форме аритмии нарушается ритм работы сердца.

"Эта аритмия тяжелая. Она приводит к инсультам, но мы сейчас умеем ее лечить. Это проблема достаточно хорошо изучена", – рассказал кардиолог.

Насчет липидемии доктор сказал, что это проблема липиды, или жира. Все зависит от плотности холестерина и выявляется в процессе лабораторных исследований, добавил он. Так, при низком холестерине им забиваются артерии, появляется атеросклероз, способный привести к сосудистым поражениям головного мозга, что может стать причиной потери памяти и деменции, прокомментировал Кондрахин.

По словам собеседника телеканала, деменция – это нарушение кровоснабжения головного мозга, к которому приводит дислипидемия, атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, нарушение ритма сердца, разные сопутствующие заболевания, которые есть у Байдена. Это угасание нормальных функций головного мозга, причиной которого является нарушение кровообращения, указал кардиолог.

Кроме того, продолжил эксперт, у американского президента диагностировали кислородное голодание, возникающее на фоне апноэ и способное привести к внезапной смерти во сне. Специалист уточнил, что человек как будто забывает, как дышать.

Специалист рассказал, что заболевание грозит остановкой дыхания и фибрилляцией предсердий либо фибрилляцией желудочка. По его словам, это опасное осложнение, поскольку остановка дыхания во время сна может привести к повышению давления, развитию инсульта или инфаркта во сне. Один из его предвестников – это храп, уточнил он.

Ранее СМИ сообщали, что американские политики требуют проверить Байдена на деменцию. Соответствующее письмо якобы подписали 84 республиканца из палаты представителей, обративших внимание на спутанность сознания лидера США, его проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивую походку.

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