Психиатр рассказал о влиянии смены сезонов на психику

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Врач-психиатр Максим Спасский рассказал, что приход весны может спровоцировать некоторые психические заболевания. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так, в виде приступов и ремиссий может возникнуть шизофрения. По словам Спасского, о заболевании говорят психозы, галлюцинации и бредовые переживания. Он отметил, что ремиссия может наступать спонтанно. При этом шизофрения является генетической болезнью.

Также весной подъем сил испытывают люди с биполярным аффективным расстройством. Эксперт пояснил, что такие люди могут спать по четыре часа, делать много дел сразу, спонтанно влюбляться, брать кредиты и дарить подарки первому встречному.

Кроме того, весной некоторых людей может настигать депрессия, которая часто возникает осенью. По мнению Спасского, это связано с резким увеличением светового дня, что приводит к изменению ритмов сна и бодрствования, а также с гиповитаминозом или перенесенной инфекцией.

Для избежания заболеваний врач-психиатр Александр Кудряшов рекомендовал принимать витамины группы D и В, предварительно сдав анализы, а также правильно питаться, пить 1,5–2 литра воды в день, отказаться от курения и сладкого, принимать растительные адаптогены (женьшень, элеутерококк), спать не меньше 8 часов, больше двигаться и избегать стрессов и перегрузок.

Ранее американские диетологи заявили, что бороться с бессонницей можно не только медикаментами. По их словам, есть продукты, которые помогут наладить цикл сна и улучшить его качество. Речь идет о еде, богатой мелатонином. Он есть в грецких орехах, бананах, яйцах и авокадо.

