МБМ проведет онлайн-курс о предпринимательстве для женщин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" (МБМ) в честь 8 марта подготовило онлайн-курс, посвященный женскому предпринимательству. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что форум "Женский бизнес" пройдет 3 марта, а с 4 по 11 марта будет проходить виртуальный курс "Женское предпринимательство". Принять участие могут все желающие, для этого нужно зарегистрироваться.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что на сегодняшний день в Москве зарегистрировано свыше 780 тысяч компаний и ИП, из которых более 234 тысяч принадлежит женщинам.

"Кроме того, именно женщины чаще всего становятся участниками обучающих мероприятий МБМ. Поэтому учреждение предусмотрело для них тематические программы", – отметил Фурсин.

Форум "Женский бизнес" будет проходить на площадке "Цифровое деловое пространство" по адресу улица Покровка, дом 47.

Ранее сообщалось, что МБМ оказало образовательную поддержку более 62 тысячам предпринимателей столицы за 2021 год. Наиболее востребованное направление обучения – отдельные вебинары и многодневные курсы, выделенные под изучение конкретных тем – будь то продажа товаров на маркетплейсах или формирование личного бренда. Такой услугой воспользовались более 40 тысяч предпринимателей.

После регистрации на сайте "Малого бизнеса Москвы" участники получают доступ к услуге "Индивидуальная траектория развития". Система поможет автоматически создать предполагаемый план обучения на основании комплексного тестирования.

