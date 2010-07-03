Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Москвичей попросили отказаться от поездок на личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт из-за мокрого снега и гололедицы, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Городской транспорт подготовлен к работе в сложных погодных условиях. К увеличению пассажиропотока готов и метрополитен.
Если отложить поездку на автомобиле невозможно, водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и избегать резких торможений и неожиданных маневров, подчеркнули в информационном центре.
При сильном ветре лучше не оставлять машину под деревьями или рекламными конструкциями.
По данным МЧС, в пятницу вечером в Москве ожидается ухудшение погодных условий. До конца дня будет идти мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Скорость ветра в порывах возрастет до 12-17 метров в секунду.
Ранее синоптики пообещали москвичам сильный ветер и снегопад в первые выходные марта. Из-за ветра в городе продлили желтый уровень погодной опасности. В первой декаде марта погода будет капризной, чередуя морозы и сырые оттепели.
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
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