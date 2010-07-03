МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в Подмосковье

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Сотрудники МЧС предупредили об ухудшении погоды в Подмосковье в ближайшие часы. Из-за похолодания высока вероятность налипания мокрого снега на провода и сильной гололедицы, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

К столичному региону приближается холодный фронт, пояснили в МЧС. В связи с этим в ближайшие 1–3 часа и до конца дня 1 марта ожидаются мокрый снег, метель, сильная гололедица. Скорость ветра в порывах может вырасти до 17 метров в секунду, Как уточнили в МЧС, к вечеру пятницы температура воздуха в Московской области понизится до 7 градусов мороза.

В условиях непогоды автомобилистам посоветовали отложить поездки на личном транспорте, поставить машину в гараж или, по крайней мере, подальше от деревьев и шатких конструкций. Жителям региона также рекомендовали быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии из-за сильного снегопада.

Ранее синоптики пообещали москвичам сильный ветер и снегопад в первые выходные марта. Из-за ветра в городе продлили желтый уровень погодной опасности, объявленный в пятницу, 1 марта. Москвичам напомнили, что весна наступила только по календарю, и в первой декаде марта погода будет капризной, чередуя морозы и сырые оттепели.