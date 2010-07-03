Среди выявленных экстремистов оказались почти 100 школьников и студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подвел итоги работы ведомства за 2018 год. По его словам, фигурантами уголовных дел об экстремизме стали почти 100 студентов и школьников, передает ТАСС.
"Среди выявленных экстремистов – это 894 человека – 99 учащихся школ, вузов", – уточнил Бастрыкин, добавив, что среди тех, кому предстоит суд, много молодых людей.
Глава ведомства отметил необходимость продумывания эффективных шагов по пресечению экстремизма. Особенно это касается подростковой среды. По мнению Бастрыкина, стоит постоянно мониторить интернет, где идет вербовка детей.
Основным инструментом вербовки молодежи председатель СК назвал закрытые группы и чаты в соцсетях.
В конце декабря Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Согласно документу, уголовную ответственность за деяния, совершенные однократно и не представляющие угрозы для конституционного строя и безопасности государства, заменят административной.
Уже в январе на Алтае прекратили дело обвиняемой в интернет-экстремизме студентки Марии Мотузной. Девушку, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за мемы в соцсети "ВКонтакте", исключили из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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