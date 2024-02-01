Сильная гололедица ожидается в Москве в ночь на 2 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в ночь на пятницу, 2 февраля, прогнозируется гололедица из-за перехода температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных показателей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Пешеходов призвали сохранять бдительность и быть аккуратными на улице, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сильная гололедица ожидается в Москве в том числе в пятницу и субботу, 2 и 3 февраля. Как уточнил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, теплый воздух должен вернуться в столицу уже в воскресенье, 4 февраля.

Из-за прогнозируемой гололедицы в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 четверга, 1 февраля, до 20:00 понедельника, 5 февраля.

На фоне непогоды городские службы Москвы проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Столичных автомобилистов и пешеходов призвали быть аккуратными.

Синоптики спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве в ночь с 1 на 2 февраля