Диетолог назвала полезные свойства корицы

Фото: 123RF/vatelvaleriya

Корица помогает организму активировать передачу глюкозы в клетки и снизить уровень сахара в крови. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина, сообщает News.ru.

Врач также отметила, что специю можно использовать во время диеты, поскольку она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По словам эксперта, корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина. Таким образом, клетка быстрее получает энергию и притупляет чувство голода, объяснила Соломатина.

Диетолог указала, что специю можно добавить в цикорий, чай или какао. Она рекомендовала заваривать половину чайной ложки корицы, дать ей настояться около 10 минут и выпить. Кроме того, корица – идеальный ингредиент в приготовлении блюд для страдающих сахарным диабетом людей, заключила врач.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения физиолог Ирина Лялина рассказала, что кардамон, корица, гвоздика, ваниль и лимонный сок приносят пользу при добавлении их в кофе. По ее мнению, в лимонном соке много аскорбиновой кислоты, кардамон снижает спазмы кишечника и тягучесть крови, а корица улучшает работу мозга, физическую выносливость и поддерживает тонус сосудов.

"Доктор 24": врач рассказала о пользе корицы