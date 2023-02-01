16:47События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Международному дню книгодарения
Фото: depositphotos/shefkate
2 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная общероссийским акциям и инициативам, приуроченным к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах.
О роли социальных программ и акций в поддержку чтения расскажут:
- писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов;
- генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев;
- исполнительный директор Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" Анжела Лебедева;
- актриса театра и кино, продюсер, телеведущая, режиссер Рената Пиотровски;
- главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина;
- генеральный директор группы компаний "Деловые Линии" Фарид Мадани.
Смотрите прямую трансляцию 2 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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