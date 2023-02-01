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16:47

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Международному дню книгодарения

Фото: depositphotos/shefkate

2 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная общероссийским акциям и инициативам, приуроченным к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах.

О роли социальных программ и акций в поддержку чтения расскажут:

  • писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов;
  • генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев;
  • исполнительный директор Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" Анжела Лебедева;
  • актриса театра и кино, продюсер, телеведущая, режиссер Рената Пиотровски;
  • главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина;
  • генеральный директор группы компаний "Деловые Линии" Фарид Мадани.

Смотрите прямую трансляцию 2 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция

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