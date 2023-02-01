Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Международному дню книгодарения

Фото: depositphotos/shefkate

2 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная общероссийским акциям и инициативам, приуроченным к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах.

О роли социальных программ и акций в поддержку чтения расскажут:



писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов;

генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев;

исполнительный директор Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" Анжела Лебедева;

актриса театра и кино, продюсер, телеведущая, режиссер Рената Пиотровски;

главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина;

генеральный директор группы компаний "Деловые Линии" Фарид Мадани.

Смотрите прямую трансляцию 2 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!