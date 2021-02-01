Британский пенсионер стал отцом 116 детей

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Бывший учитель математики Клайв Джонс из Великобритании признался, что дал жизнь 116 детям. Дело в том, что после выхода на пенсию он стал донором спермы, сообщает "Мир 24".

Уточняется, что в клиниках по оплодотворению существуют возрастные ограничения для доноров. Их условиям 65-летний Клайв Джонс не соответствовал. Тогда он нашел в интернете сообщества мужчин, которые предлагают свою сперму женщинам, желающим провести процедуру оплодотворения самостоятельно.

По словам Джонса, свой биоматериал он поставлял восемь лет, в течение которых стал отцом 116 детей. Британец до сих пор продолжает продавать сперму. Стоимость его услуги составляет 30 фунтов стерлингов. Его супруга не поддержала позицию мужа, и они разошлись, оставшись друзьями.

Ранее в Госдуме не исключили возможности разрешить россиянам становиться донором спермы посмертно.