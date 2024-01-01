Врач назвала самые вредные сладости в детских новогодних подарках

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Наиболее вредными сладостями в детских новогодних подарках являются леденцы, пастила, зефир, мармелад и жвачки. Об этом в беседе с RT заявила врач Екатерина Кашух.

"К наиболее вредным сладостям относятся леденцы, пастила, зефир, мармелад, жвачки – во всех них очень много сахара. В жевательном мармеладе ярких, кислотных цветов содержится большое количество ароматизаторов и красителей, способных спровоцировать пищевую аллергию", – сообщила специалист.

К самым вредным сладостям Кашух также отнесла "шипучки" – карамель со сладким порошком, которая шипит и пузырится во рту. Помимо сахара, она содержит лимонную и винную кислоту, которая раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника.

Не принесут пользы ребенку и батончики, уверена врач. По ее словам, в них практически нет шоколада, а присутствуют только вредные жиры, сахар и синтетические добавки.

Ранее нутрициолог Ирина Макарова рассказала, что лучший способ отучить ребенка от вредной еды – красиво подать полезное блюдо. Можно добавить яркие ягоды, бананы, фрукты. Если это не поможет, есть второй вариант – использовать детскую посуду с изображением героев мультфильмов, отметила нутрициолог.

