Москвичей предупредили о похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Росгидромета прогнозируют похолодание до минус пяти градусов в ночь на 2 января в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

По прогнозам, в Московской области похолодает до семи градусов.

"Высота снежного покрова – около 1 сантиметра", – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, 2 января ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигнуть 14 метров в секунду.

Кроме того, до 21.00 четверга, 2 января, в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

