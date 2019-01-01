Синоптики рассказали о погоде в первую неделю января

Какая погода ждет москвичей в первую неделю января

В первую неделю января в Москве будет облачно и снежно. В ночь на 1 января температура понизится до минус 8 градусов. Тем, кто планирует прогулку, стоит одеться теплее. Днем ожидается до минус 6 градусов, ветер усилится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.