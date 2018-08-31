МГУ признали лучшим вузом Евразии

31 августа 2018, 05:33
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Три российских вуза признаны лучшими учебными заведения Евразийского региона по версии британского издания Times Higher Education. Рейтинг представили на саммите передовых научных исследований в Казани.
Возглавил список МГУ имени М.В. Ломоносова, на второй строчке расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), а тройку лидеров замкнул Томский политехнический университет, передает "Российская газета".
В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских вузов. В десятку лучших вошли Высшая школа экономики (седьмая позиция), НИЯУ "МИФИ" (восьмая), Казанский федеральный университет (десятая).
Ранее сообщалось, что МГУ улучшил позиции в Шанхайском рейтинге вузов (ARWU), заняв 86 место. МГУ – единственное высшее учебное заведение России, представленное в топ-100 рейтинга лучших университетов мира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: