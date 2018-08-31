МГУ признали лучшим вузом Евразии

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Три российских вуза признаны лучшими учебными заведения Евразийского региона по версии британского издания Times Higher Education. Рейтинг представили на саммите передовых научных исследований в Казани.

Возглавил список МГУ имени М.В. Ломоносова, на второй строчке расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), а тройку лидеров замкнул Томский политехнический университет, передает "Российская газета".

В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских вузов. В десятку лучших вошли Высшая школа экономики (седьмая позиция), НИЯУ "МИФИ" (восьмая), Казанский федеральный университет (десятая).

Ранее сообщалось, что МГУ улучшил позиции в Шанхайском рейтинге вузов (ARWU), заняв 86 место. МГУ – единственное высшее учебное заведение России, представленное в топ-100 рейтинга лучших университетов мира.