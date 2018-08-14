МГУ занял 86 место в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов

14 августа, 19:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский государственный университет имени Ломоносова в 2018 году улучшил позиции в Шанхайском рейтинге вузов (ARWU), заняв 86 место, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу университета.
Ректор вуза Виктор Садовничий отметил, что МГУ подтвердил статус одного из лучших университетов мира, улучшив показатели в престижном Шанхайском рейтинге.
По его словам, в отличие от других международных рейтингов составители ARWU не использовали данные, которые предоставляли сами университеты.
"Делается ставка на использование только объективных данных из открытого доступа. Эти данные хорошо отражают уровень научных исследований, которые ведет Московский университет", – сказал Садовничий.
По данным пресс-службы, МГУ – единственное высшее учебное заведение России, представленное в топ-100 рейтинга лучших университетов мира.
Составители рейтинга ежегодно исследуют более тысячи университетов мира. В 2017 году МГУ находился на 93 строчке рейтинга.
Вузы в рейтинге распределены по 54 предметам в естественных науках, инженерных науках, науках о жизни, медицинских и общественных науках.
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