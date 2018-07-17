Семнадцать вузов РФ вошли в предметный Шанхайский рейтинг университетов ARWU

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Семнадцать российских вузов вошли в предметный шанхайский рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), передает РИА Новости. Лучших результатов добился МГУ имени Ломоносова.

Специалисты оценили более четырех тысяч университетов. Вузы в рейтинге распределены по 54 предметам в естественных науках, инженерных науках, науках о жизни, медицинских науках и общественных науках.

Помимо МГУ в рейтинг попали Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина.

Также в список вошли МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Уральский федеральный университет имени Ельцина, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, Белгородский государственный университет, ИТМО, РЭШ.

Некоторые из вузов, а также определенные направления, в рейтинге ARWU оказались в первый раз. В частности, в этом году оценка была проведена по двум новым предметным областям – метеорология, куда вошли три российских вуза – МГУ, НГУ им. Лобачевскогои СпБГУ, и океанография.

По словам ректора МИФИ Михаила Стриханова, рейтинг ARWU – один из самых сложных для российских вузов, поскольку для него, в первую очередь, важны публикации в международном соавторстве и в высокорейтинговых журналах, наличие лауреатов самых престижных научных премий, включая Нобелевскую премию.