Более 60% родителей удовлетворены качеством преподавания в российских школах

30 ноября, 11:07
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Свыше половины российских родителей удовлетворены качеством преподавания в школах.
65,1 процента родителей девятиклассников полагают, что благодаря школе ребенок успешно сдаст экзамены без дополнительных занятий. Из родителей одиннадцатиклассников так считают 50,9 процента, сообщает RT.
Столько же респондентов ответили, что повышение зарплаты учителей не влияет на улучшение качества преподавания. 5,1 процента также назвали недостаточным количество преподавателей в учебных заведениях.
Состоянием школьных помещений удовлетворены 58,7 процента опрошенных. По мнению 55,9 процента, в школе обеспечивают хороший уровень безопасности. Участниками опроса стали 2100 родителей из Челябинской области, Алтайского и Ставропольского краев.
Стало известно, что в 2017 году средняя зарплата учителя в Москве выросла на 5,6 процента: преподаватели получают около 82 тысяч рублей. В 2016 году они зарабатывали примерно 77 тысяч рублей.
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