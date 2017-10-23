Стали известны размеры возросшей зарплаты у столичных учителей

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Средняя заработная плата учителя в столице увеличилась на 5,6 процента в этом году. Педагоги получают примерно 82 тысячи рублей.

Сведения о зарплате учителей в школах предоставили власти Москвы, сообщают "Аргументы недели". Уточняется также, что в прошлом году этот показатель составил примерно 77 тысяч рублей.

В настоящий момент в столичных школах работают 92,3 тысячи педагогов. В городе функционируют 611 многопрофильных школ, среди них также 566 образовательных учреждений с дошкольными группами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал учителям, работающим с проектом "Московская электронная школа" надбавку в 10 тысяч рублей.