Победителями и призерами конкурса "Без срока давности" стали 44 финалиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителями и призерами всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" стали 44 финалиста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

Уточняется, что церемония награждения состоится в Музее Победы в столице 8 мая. В ней будут участвовать

представители Минпросвещения РФ.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, участие учащихся школ в таких конкурсах важно, ведь именно они с позиции молодого поколения могут оценить такие явления, как нацизм и война.

Федеральный этап конкурса завершился 15 апреля. По его результатам определились три абсолютных победителя, 30 призеров, а также 6 победителей номинаций.

Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс рисунков "Открытка Победы", в рамках которого участники всех возрастов представят поздравительные открытки к 9 Мая.