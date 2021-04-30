Победителями и призерами конкурса "Без срока давности" стали 44 финалиста

17:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Победителями и призерами всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" стали 44 финалиста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.
Уточняется, что церемония награждения состоится в Музее Победы в столице 8 мая. В ней будут участвовать
представители Минпросвещения РФ.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, участие учащихся школ в таких конкурсах важно, ведь именно они с позиции молодого поколения могут оценить такие явления, как нацизм и война.
Федеральный этап конкурса завершился 15 апреля. По его результатам определились три абсолютных победителя, 30 призеров, а также 6 победителей номинаций.
Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс рисунков "Открытка Победы", в рамках которого участники всех возрастов представят поздравительные открытки к 9 Мая.
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