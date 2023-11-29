"Московская техническая школа" открыла 16 курсов по беспилотному транспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Московская техническая школа" для столичных инженеров подготовили 16 образовательных курсов по направлению "Беспилотный транспорт". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Московская техническая школа" предлагает множество программ в области использования и разработки беспилотного транспорта, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский. Уточняется, что подобное способствует подготовке квалифицированных специалистов по данному направлению и развитию технологий.

По его словам, число курсов будет увеличиваться, так как области применения беспилотных систем постоянно расширяются. На данный момент доступны такие, как "Основы устройства и управления FPV-дронами", "Сертификация БАС", "Оператор беспилотного летательного аппарата самолетного и мультироторного типа", "Проектирование автопилотов беспилотных летательных аппаратов", иные.

Их разрабатывали Московский физико-технический институт, Государственный научный центр Российской Федерации – федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ", Московский технический университет связи и информатики, Московский авиационный институт, Российский технологический университет, Московский политехнический университет.

"Программы обучения по направлению "Беспилотный транспорт" важны для новой и стремительно развивающейся отрасли аэромобильности в России", – сказал директор дирекции "Аэромобильность" Московского авиационного института Андрей Замковой.

Он объяснил, что беспилотники на данный момент применяются в таких сферах, как логистика, строительство, сельское хозяйство, мониторинг территорий, поиск пропавших людей, нефтедобывающая промышленность и других.

Директор добавил, что для каждого из этих направлений нужны не только технологии, но и люди, которые умеют создавать и использовать такие решения. Программы "Московской технической школы" помогут инженерам в максимально сжатые сроки получить актуальные знания для работы с инновационными технологиями.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и Сергей Собянин открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) в индустриальном парке "Руднево".

Центр объединяет ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. На данный момент резидентами ФЦ БАС стали 12 компаний.

До этого российское правительство представило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Из указа следует, что в ближайшие 6,5 года в государстве должна появиться самостоятельная отрасль экономики, которая связана с проектированием и использованием гражданских беспилотников.

Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем