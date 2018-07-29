В частных британских школах уменьшилось число россиян

Количество россиян сократилось в британских частных школах за последние три года. Такие данные приводит исследование Совета независимых школ, который представляет 1,3 тысячи частных учебных заведений Соединенного королевства.

В 2015 году в школах обучались почти 2,8 тысячи граждан РФ, а к апрелю 2018 года количество составило почти 1,7 тысячи человек. Как пишет Telegraph, причиной сокращения числа учеников из России могло стать ухудшение отношений между Москвой и Лондоном.

Одной из главных причин конфликта стал инцидент в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к происшествию. В Москве категорически отвергли такую возможность, но Лондон продолжает настаивать на обвинениях. Доказательств власти и полиция не представили. Россию также не допустили к участию в расследовании покушения.

Рост подозрительности растет также в связи с обвинениями, которые в адрес РФ выдвинули в США, где до сих пор утверждают, что Москва якобы вмешалась в выборы 2016 года. Кроме того, спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации.