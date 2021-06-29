В Минобрнауки РФ рекомендовали вузам провести выпускные онлайн

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Российским вузам рекомендуется провести выпускные вечера в дистанционном формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России со ссылкой на руководителя ведомства Валерия Фалькова.

В пресс-службе подчеркнули, что, по словам Фалькова, безопасность и здоровье студентов и сотрудников учебных заведений – приоритет для Минобрнауки. По этой причине в этом году стоит отказаться от очного формата празднования вне зависимости от ситуации в регионе.

Ранее в России прошли школьные выпускные. В Москве из-за ситуации с коронавирусом отменили общегородской выпускной в Парке Горького, однако бывшие школьники отправились туда гулять.

25 июня в Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса", который возмутил общественность, однако губернатор города Александр Беглов заявил, что учащиеся заслужили торжество в очном формате.

