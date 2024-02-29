Свыше полусотни школ и детских садов построят в Москве за год

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

До конца текущего года в Москве планируется возвести 53 образовательных объекта: 24 детских сада и 29 школьных зданий более чем на 25 тысяч мест. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что в последние годы столица продолжает демонстрировать высокие темпы жилищного строительства. В новых кварталах возводится большое количество школ и детских садов, востребованных среди новоселов. С начала этого года уже возвели пять объектов более чем на 1,2 тысячи мест.

До конца 2024 года почти половину учреждений построят инвесторы в рамках своих проектов застройки, сказано в сообщении. Это позволяет сформировать максимально комфортную для жителей столицы среду, а также увеличивает коммерческую привлекательность объектов.

При этом детские сады и школы появляются не только в новых кварталах, но и в уже сформированных московских районах.

Как подчеркивал Сергей Собянин, каждые 10 лет население столицы увеличивается примерно на миллион человек. В 2010 году в детские сады, школы и колледжи ходили около 1,1 миллиона ребят, сегодня – 1,6 миллиона. Поэтому в последние годы реализуется одна из крупнейших в истории Москвы программ развития социальной инфраструктуры, уточнял мэр.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят по программе стимулирования создания мест приложения труда школы и детские сады, промышленный и офисные комплексы в трех районах ЮЗАО. В частности, три детских сада и одна школа появятся в Южном Бутове.

Кроме того, детсад на 95 мест с эксплуатируемой кровлей на юге столице планируют достроить осенью этого года. Одноэтажное здание общей площадью около 900 квадратных метров рассчитано для пребывания там детей от двух до семи лет.

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